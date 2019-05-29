Политика

Зеленский сменил главу госохраны УкраиныКапитал страны 16:49

Владимир Зеленский, являющийся действующим президентом Украины, отправил в отставку Валерия Гелетея, занимавшего пост руководителя Управления государственной охраны (УГО) Украины, сообщает «Газета.ру». На освободившуюся должность был назначен Алексей Оцерклевич.
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Зеленский сменил главу госохраны Украины

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