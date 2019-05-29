Политика

Зеленский сменил главу госохраны УкраиныГазета.Ru 13:01

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича. Кроме того, с должности первого заместителя начальника УГО был уволен Владимир Дахновский. На его место президент Украины назначил Вячеслава Штучного.
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Газета.Ru13:01

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Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
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Денис Мацуев поставит концерт к открытию книжного фестиваля «Красная площадь» 1 июня.
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В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове

Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова.
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