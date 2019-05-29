Политика

Зеленский сменил главу госохраны УкраиныГазета.Ru 13:01

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича. Кроме того, с должности первого заместителя начальника УГО был уволен Владимир Дахновский. На его место президент Украины назначил Вячеслава Штучного.
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«Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины», – говорится в указе, опубликованном на сайте
 президента Украины.
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