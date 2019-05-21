Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил УкраиныРоссийская газета 13:07
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны. Генерал армии Виктор Муженко, занимавший эту должность с июля 2014 года, отправлен в отставку.
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