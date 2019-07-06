Политика
Зеленский сменил главу Львовской областиТАСС 04:05
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, ссылаясь на его указы. "Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - отмечается в документе.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
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Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
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Обновлено в 11:06
Политика
Американского журналиста затравили за статью о Крыме
Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
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Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
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Экономика
Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ
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Обновлено в 07:35
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Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
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Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
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Два автобуса столкнулись в Нижнем Новгороде
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