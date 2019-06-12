Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил ГерусГазета.Ru 03:56
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами. Об этом сообщает портал Страна.ua.
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Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как".РИА Новости04:05
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Команда президента Украины опровергла снижение тарифов ЖКХ: «Зеленский шутил»
Московский Комсомолец04:23
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Супервспышки могут угрожать Земле
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Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
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Обновлено в 07:36
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В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие
Группировка хуситов совершила ракетный обстрел аэропорта. В результате массивного обстрела 26 человек пострадало.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Футбол
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Финансы
Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.
Обновлено вчера в 09:12
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Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
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Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
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В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
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Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
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ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион
"Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет", — сообщает телеканал Ikhbariya.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ
Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.
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Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
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Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU
Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.
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Две девочки получили травмы на батуте в Якутске
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