Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил ГерусГазета.Ru 03:56

с чего всё началось

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами. Об этом сообщает портал Страна.ua.

Политика Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Политика Китайский МИД расшифровал послание Путина В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Происшествия В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.

Футбол Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие Группировка хуситов совершила ракетный обстрел аэропорта. В результате массивного обстрела 26 человек пострадало.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Происшествия Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.

Финансы Трамп назвал ставку ФРС слишком высокой Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал политику Федеральной резервной системы, назвав ставку ФРС слишком высокой.

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Политика В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Армия и оружие ТВ Сирии сообщает о ракетной атаке Израиля на южный регион "Системы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет", — сообщает телеканал Ikhbariya.

Политика Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.

Здоровье Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.