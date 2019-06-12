Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил ГерусГазета.Ru 03:56

с чего всё началось

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами. Об этом сообщает портал Страна.ua.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Армия и оружие В ВКС России появятся летчицы-истребители Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Происшествия Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Здоровье Названы неожиданные причины появления диабета Специалисты из Американского общества питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Политика Королева Великобритании поздравила россиян с праздником Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Общество Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

Происшествия В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Политика Макрон заявил о необходимости восстановить диалог с Россией Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой.