Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил ГерусГазета.Ru 03:56
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами. Об этом сообщает портал Страна.ua.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ, заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как".РИА Новости04:05
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Команда президента Украины опровергла снижение тарифов ЖКХ: «Зеленский шутил»
Московский Комсомолец04:23
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Гаджеты
Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei
Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.
Обновлено 10 июня в 21:52
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
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Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово
В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».
Обновлено в 06:24
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
Обновлено в 03:49
Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Обновлено в 05:53
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Баскетбол
Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы
Обновлено в 04:25
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Названы неожиданные причины появления диабета
Специалисты из Американского общества питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:16
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено вчера в 04:31
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре» в Сочи
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов
Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.
Обновлено в 07:16
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Макрон заявил о необходимости восстановить диалог с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50