Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляжеРБК 09:57
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
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