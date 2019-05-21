Зеленский сделал адвоката Коломойского главой своей администрацииЭкономика сегодня 15:15

Ряд назначений на ключевые посты в стране провел украинский президент Владимир Зеленский. Он, в частности, назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Богдан является адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

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