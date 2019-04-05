Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатамиРБК 02:44
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Я за свою карьеру участвовал во множестве дебатов. Не ищите причин для отказа и не ставьте условий, никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты.
— Петр Порошенко, президент УкраиныНТВ 03:27
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