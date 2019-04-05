Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатамиРБК 02:44
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Технологии
Агрегаторы такси начали обмениваться данными о водителях
Сервисы "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестировать систему обмена данными о работе водителей.
Обновлено в 02:14
ЖКХ
Бюджетные учреждения Биробиджана остались без отопления из-за долгов
Специалисты Биробиджанской ТЭЦ с 4 апреля прекратили подачу горячей воды и отопления нескольким бюджетным организациям города, задолжавшим энергетикам по платежам за коммунальные ресурсы.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии
В России выявили низкий уровень защищенности онлайн-банков
Эксперты обнаружили, что в 61% случаев был выявлен «низкий или крайне низкий» уровень защищенности онлайн-банков.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову снова критикуют за неумение средней дочери себя вести
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Голикова: Маткапитал в России могут начать давать за первого ребенка
Вице-премьер добавила, что среди новых мер поддержки российских семей в правительстве обсуждают идею назначать материнский капитал после рождения первенца, а не второго и последующего детей.
Обновлено 03 апреля в 18:07
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире
Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Футбол
«ПСЖ» нацелился на Давида де Хеа
Французский футбольный клуб «ПСЖ» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» голкипера команды Давида де Хеа.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Британский порнофильм для детей разочаровал зрителей
Обновлено в 00:13
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Обновлено в 03:03
Экономика
Росстат повысил оценку производительности труда за три года
Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
Сибирские ученые доказали эффективность хирургического вмешательства при детской аритмии
Ученые Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина доказали, что хирургическое вмешательство при наиболее часто регистрируемом виде аритмий - желудочковая экстрасистолия - безопаснее и эффективнее медикаментозной терапии, говорится в сообщении пресс-службы центра.
Обновлено вчера в 02:11
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено 03 апреля в 06:39
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55