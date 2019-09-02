с чего всё началось

Президентская чета негативно отнеслась к тому, что их сын может попасть в объективы камер, и попросила журналистов не снимать его. Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей — дочь Александру и сына Кирилла.

Общество В Госдуме заинтересовались редактированием генома В техзадании к исследованию указано, что предстоит проанализировать такие вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) как клонирование, криогенное воскрешение и проч.

Авто В Сети показали обновленный Nissan Patrol В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.

Общество Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Интернет Вирусное deepfake-приложение обвинили в нарушении конфиденциальности Приложение ZAO, использующее технологию deepfake, возглавило рейтинг популярности на iOS в Китае вскоре после релиза.

Политика Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.

Футбол Прядкин: надеюсь, с 20-го тура VAR будет на всех 8 матчах Пока матчи идут выборочно, насколько технически хватает специалистов. Надеюсь, что с 20-го тура охват будет уже большой — все 8 матчей.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Наука На Землю обрушилась магнитная буря Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.

Гаджеты Huawei Enjoy 10 Plus представят 5 сентября Huawei Enjoy 10 Plus будет представлен в Китае 5 сентября.

Транспорт В Петербурге создадут два новых железнодорожных маршрута Два новых железнодорожных маршрута внутригородского движения от Ораниенбаума через аэропорт Пулково до Белоострова и от Ораниенбаума до Токсово будут организованы в Петербурге до 2030 года, сообщил на совещании в Смольном замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Общество Жириновский предложил отменить двойки в школах Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.

Экономика Кипр не стал связывать сделку «РусАгро» и Россельхозбанка с санкциями Приобретение облигаций компанией Ros Agro PLC у Россельхозбанка не привело к возникновению ответственности из-за антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, сообщает 2 сентября пресс-служба группы «РусАгро».

Экономика Правительство отменит Красноярский экономический форум В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.