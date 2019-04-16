Зеленский увеличил отрыв от ПорошенкоГазета.Ru 06:46

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда". Во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 72,2% украинцев, а Порошенко - 25,4% респондентов.

Политика Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.

Происшествия Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Армия и оружие «Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21 «Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).

Здоровье Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Авто Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Происшествия Пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери Пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа – соборе Нотр-Дам. Пламенем охвачена значительная часть кровли.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли вернула девичью фамилию Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Общество Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Происшествия На Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды На Кубани сотрудники УЭБ (Управление экономической безопасности) и ПК (противодействия коррупции) ГУ МВД по краю задержали 48-летнего директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александра Богомаза.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика Минфин намерен легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий Моисеев уточнил алгоритм действий по легализации онлайн-продаж драгоценностей: вначале будут внесены изменения в законодательство, затем подготовят проект изменений в указ президента, согласно которому сейчас свободная реализация этих товаров запрещена, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Путин распорядился направить российских военных в ЦАР Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.

Авто Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.

Космос Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова изменила ему с баскетболистом В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту.

Общество НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.

Происшествия В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.