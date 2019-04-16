Политика
Зеленский увеличил отрыв от ПорошенкоГазета.Ru 06:46
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда". Во втором туре выборов за Зеленского готовы проголосовать 72,2% украинцев, а Порошенко - 25,4% респондентов.
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Космос
TESS открыл свою первую землеподобную планету
Обновлено в 08:24
Политика
Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы
Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
«Аэрофлот» закажет еще 35 российских самолетов МС-21
«Стартовый заказчик самолета МС-21 «Аэрофлот», заключивший контракт на 50 воздушных судов, в настоящее время ведет контрактацию дополнительно 35 самолетов», – сообщил на коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери
Пожар произошел в одной из главных достопримечательностей Парижа – соборе Нотр-Дам. Пламенем охвачена значительная часть кровли.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Кубани раскрыли деятельность финансовой пирамиды
На Кубани сотрудники УЭБ (Управление экономической безопасности) и ПК (противодействия коррупции) ГУ МВД по краю задержали 48-летнего директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александра Богомаза.
Обновлено в 06:58
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
Минфин намерен легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий
Моисеев уточнил алгоритм действий по легализации онлайн-продаж драгоценностей: вначале будут внесены изменения в законодательство, затем подготовят проект изменений в указ президента, согласно которому сейчас свободная реализация этих товаров запрещена, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Путин распорядился направить российских военных в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Космос
Внутри метеорита нашли крошечный фрагмент кометы
Внутри примитивного метеорита обнаружен крошечный кусочек строительных блоков, из которых образовались кометы.
Обновлено вчера в 19:20
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова изменила ему с баскетболистом
В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 09:01
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой
Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28