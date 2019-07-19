Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины ПолторакаЭкономика сегодня вчера в 10:18

Во время общения с чиновниками Зеленский резко дернул рукой в сторону министра обороны и вынудил его отойти на несколько шагов. После этого Зеленский продолжил беседу с представителями ведомств. Сам Полторак отрицает, что президент фактически оттолкнул его.
Читать в источнике
Обсудить55

Подробнее о событии

Появилось видео с «оттолкнувшим» министра обороны Полторака Зеленским

РБКвчера в 12:14

На видео попало, как Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака

Московский Комсомолецвчера в 13:11

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

РИА Новостивчера в 09:30

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины

Известиявчера в 10:33

Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны

Lenta.ruвчера в 10:09

Видео: Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины

РЕН ТВвчера в 09:42

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Газета.Ruвчера в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций

Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено 18 июля в 08:08
Технологии

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

В Южной Корее усиливается бойкот японских товаров

В Южной Корее проведен социологический опрос, из которого следует, что в условиях торговых споров между Сеулом и Токио более половины потребителей страны уже присоединились к бойкоту японских товаров, сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на информацию, опубликованную южнокорейскими СМИ.
Обновлено 18 июля в 13:16
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

Обновлено вчера в 10:28
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Обновлено вчера в 19:46
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда

Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки

Победный мяч себе в актив занес форвард Багдад Бунедж. В свою очередь, вратарь сборной Алжира Раис МБоли был признан лучшим игроком финала.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

Рестайлинговый Hyundai Solaris получил новый мотор

Как пишет источник, при обновлении Hyundai Solaris получит не только внешние изменения, но и новый 1,6-литровый мотор Smartstream, который отличается системой двухточечного впрыска топлива.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Наука

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Обновлено вчера в 14:37
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено 18 июля в 05:26
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное