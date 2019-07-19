Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины ПолторакаЭкономика сегодня вчера в 10:18
Во время общения с чиновниками Зеленский резко дернул рукой в сторону министра обороны и вынудил его отойти на несколько шагов. После этого Зеленский продолжил беседу с представителями ведомств. Сам Полторак отрицает, что президент фактически оттолкнул его.
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На видео попало, как Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака
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