Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

с чего всё началось

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.

Игры Пользователи «Одноклассников» стали чаще играть со смартфонов По информации руководства социальной сети "Одноклассники", обнародованной 10 июня, с начала текущего года около 200 миллионов рублей компания выплатила за разработанные мобильные игры, представленные в "ОК".

Общество У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Политика Глава МВД Беларуси ушел в отставку Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.

Политика Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Здоровье В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Космос Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Технологии Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.

Общество Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.

Происшествия Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".

Общество Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.

Экономика Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11% Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Путешествия «За полетами ракеты можно будет следить с трибуны»: Нижегородский космодром станет Меккой для туристов На космодром даже будут организованы туристические туры, во время которых можно будет посмотреть, как взлетают ракеты и потрогать настоящий ракетный двигатель.

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Политика Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.