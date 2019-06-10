Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.Коммерсантъ15:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Игры
Пользователи «Одноклассников» стали чаще играть со смартфонов
По информации руководства социальной сети "Одноклассники", обнародованной 10 июня, с начала текущего года около 200 миллионов рублей компания выплатила за разработанные мобильные игры, представленные в "ОК".
Обновлено в 13:20
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика
Глава МВД Беларуси ушел в отставку
Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича, с которым генерал обратился к главе государства 10 июня во время рабочей встречи, передает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 09:05
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Здоровье
В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 01:40
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15
Космос
Мини-Рогозина на «Семерке» отправили в космос
Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат, полезным грузом стала масштабная модель ВАЗ-2107 и фигурка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 14:00
Технологии
Напиток Razer Respawn повысит «умственную производительность» геймеров
Компания Razer уже не первый раз экспериментирует с различными товарами.
Обновлено в 13:47
Общество
Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми
Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.
Обновлено в 17:44
Общество
Непоколебимый Жан Циглер: «Капитализм создал людоедский миропорядок» (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария) (Neue Zürcher Zeitung)
Снаружи сосед громко шумит бензопилой, и Жан Циглер (Jean Ziegler) также громко обращается к нам.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Общество
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз планирует запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 10:59
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Путешествия
«За полетами ракеты можно будет следить с трибуны»: Нижегородский космодром станет Меккой для туристов
На космодром даже будут организованы туристические туры, во время которых можно будет посмотреть, как взлетают ракеты и потрогать настоящий ракетный двигатель.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире ICTV заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду Донбасса.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06