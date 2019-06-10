Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов

RT на русском09:43

Зеленский предложил уволить всех глав областных администраций

РБК10:53

Зеленский хочет сменить всех губернаторов Украины

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Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

Интерфакс09:50

Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины

ТАСС11:41

Зеленский настаивает на смене всех губернаторов на Украине

РИА Новости09:39

Зеленский намерен заменить всех губернаторов на Украине

Говорит Москва09:49
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Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке

Обновлено в 11:31
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Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Политика

Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер

Обновлено в 12:08
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Участники «На-На» рассказали об употреблении Алибасовым бытовой химии задолго до госпитализации

Бари Алибасов "дегустировал" бытовую химию задолго до того, как попал в больницу с выпитой жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 12:08
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Политика

У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерых

Обновлено в 13:42
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Политика

ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина

Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:29
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Авто

Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь актера Алексея Дмитриева сдала ДНК-тест

Обновлено в 11:42
Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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