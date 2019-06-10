Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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Авто
Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке
Обновлено в 11:31
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Политика
Медведева впечатлил Большой адронный коллайдер
Обновлено в 12:08
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ
Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Участники «На-На» рассказали об употреблении Алибасовым бытовой химии задолго до госпитализации
Бари Алибасов "дегустировал" бытовую химию задолго до того, как попал в больницу с выпитой жидкостью для прочистки труб.
Обновлено в 12:08
Политика
У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса
Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».
Обновлено в 13:15
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Общество
Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию
Обновлено в 13:01
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина
Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:29
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь актера Алексея Дмитриева сдала ДНК-тест
Обновлено в 11:42
Футбол
УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов
«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35