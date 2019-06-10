Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.

Спорт Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Происшествия Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Политика Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Политика Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.

Здоровье Участники «На-На» рассказали об употреблении Алибасовым бытовой химии задолго до госпитализации Бари Алибасов "дегустировал" бытовую химию задолго до того, как попал в больницу с выпитой жидкостью для прочистки труб.

Политика У Администрации президента Украины проходит митинг против снятия блокады с Донбасса Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма счел важным обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса и заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления «режима тишины».

Происшествия Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Происшествия Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра» В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Политика ООН обвинила Косово в нарушении прав избитого россиянина Власти Косова нарушили иммунитет российского дипломата — сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Авто Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа Накануне издание Autocar опубликовало первые снимки рестайлинговой модели без какого-либо камуфляжа.