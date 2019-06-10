Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия
Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области
Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Политика
Медведчук: на Украине продолжается системный экономический кризис
Политик заявил, что для нового президента Владимира Зеленского экономика и социальная сфера не являются приоритетными Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что на Украине продолжается системный экономический кризис, сообщает партийный сайт.
Обновлено в 12:15
Здоровье
Бесплатное приложение для записи в поликлинику появилось в Петербурге
Бесплатное приложение, которое поможет петербуржцам заботиться о своем здоровье и записываться в государственные поликлиники онлайн, появилось в Северной столице.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Политика
ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96 % голосов избирателей, заявила в понедельник член ЦИК Ляззат Сулеймен.
Обновлено в 12:24
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество
Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня
В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Спорт
Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям
Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 09:55
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Авто
Появились первые фото обновленного Renault Duster
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка
Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Технологии
Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году
Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58