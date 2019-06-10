Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины

ТАСС11:41

Зеленский настаивает на смене всех губернаторов на Украине

РИА Новости09:39

Зеленский хочет сменить всех губернаторов Украины

ФАН09:54

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Интерфакс09:50

Зеленский намерен отправить в отставку всех губернаторов

RT на русском09:43

Зеленский предложил уволить всех глав областных администраций

РБК10:53

Зеленский намерен заменить всех губернаторов на Украине

Говорит Москва09:49
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
Происшествия

Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области

Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Политика

Медведчук: на Украине продолжается системный экономический кризис

Политик заявил, что для нового президента Владимира Зеленского экономика и социальная сфера не являются приоритетными Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что на Украине продолжается системный экономический кризис, сообщает партийный сайт.
Обновлено в 12:15
Здоровье

Бесплатное приложение для записи в поликлинику появилось в Петербурге

Бесплатное приложение, которое поможет петербуржцам заботиться о своем здоровье и записываться в государственные поликлиники онлайн, появилось в Северной столице.
Обновлено в 10:28
Здоровье

Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве борца в Южном Бутово

Обновлено в 11:48
Политика

ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96 % голосов избирателей, заявила в понедельник член ЦИК Ляззат Сулеймен.
Обновлено в 12:24
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Общество

Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня

В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Спорт

Ингушский мальчик побил два мировых рекорда по отжиманиям

Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество.
Обновлено в 09:52
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Общество

Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома

Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Обновлено в 09:55
Экономика

Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%

Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Авто

Появились первые фото обновленного Renault Duster

Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Технологии

Канада планирует запретить одноразовый пластик к 2021 году

Власти Канады намерены ввести полный запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, сообщил 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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