Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.Коммерсантъ15:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:40, Ашберн
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы
Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Политика
Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»
Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Политика
Посол США в России вернется на родину
Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Общество
Ростовчанка ужаснулась поборам на ремонт в школе № 81
В одной из школ Ростова родителей попросили своими силами полностью сделать ремонт класса.
Обновлено в 09:29
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Футбол
В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона
Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Авто
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и в восьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА в восьмой раз подряд и девятый в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая
На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Игры
Bloodlines 2, Evil Genius 2, Chivalry 2, Shenmue 3: всё, что показали на РС Gaming Show
Шоу начали с «мирового эксклюзива»: симулятора злодея Evil Genius 2. Британская студия Rebellion анонсировала сиквел ещё в 2017 году.
Обновлено в 14:58
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия
У компании «АЛРОСА» похитили алмазы и бриллианты на миллионы долларов
Во время обысков правоохранители нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США.
Обновлено в 03:45
Политика
Чем разрешится политический кризис в Молдавии
Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия.
Обновлено в 15:25
Кино
Элтон Джон и звезда «Рокетмена» спели на одной сцене
Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен», из-за которого, по мнению шоумена, картина стала совсем другой, писал News.ru.
Обновлено в 15:32