Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

с чего всё началось

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.

Политика Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Транспорт Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.

Происшествия Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.

Происшествия Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Политика Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока» Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Политика Посол США в России вернется на родину Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.

Общество Ростовчанка ужаснулась поборам на ремонт в школе № 81 В одной из школ Ростова родителей попросили своими силами полностью сделать ремонт класса.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Футбол В Исландии капитану турецкой сборной поднесли щетку вместо микрофона Согласно источнику, неизвестный вместо микрофона поднес щетку капитану сборной Эмре Белезоглу.

Шоу-бизнес Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.

Авто Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".

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Армия и оружие Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

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Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Происшествия У компании «АЛРОСА» похитили алмазы и бриллианты на миллионы долларов Во время обысков правоохранители нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США.

Политика Чем разрешится политический кризис в Молдавии Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия.