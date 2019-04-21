Политика

Зеленский решил уволить генпрокурора ЛуценкоИзвестия 21:12

Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды». В качестве примера одной из точных кадровых перестановок он назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко.
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Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе генпрокурора Луценко

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Зеленский заявил, что уволит генпрокурора Украины

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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