Политика
Зеленский решил уволить генпрокурора ЛуценкоИзвестия 21:12
Лидирующий во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправить в отставку чиновников из «старой команды». В качестве примера одной из точных кадровых перестановок он назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко.
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Снег выпал в Карымском 22 апреля
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Обновлено 19 апреля в 21:44
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
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События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
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Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
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Обновлено в 22:44
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Благодаря федеральной поддержке с 2011 по 2016 годы в Хабаровском крае удалось ликвидировать 1356 ветхих жилых помещений.
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