Политика
Зеленский решил упростить получение украинского гражданстваКомсомольская правда вчера в 21:05
«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», - сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Ранее американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить приложение FaceApp, так как опасается за личные данные американцев.
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Турция призывает США не исключать её из программы F-35
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Сразу два закона, усугубляющих ответственность за подделку документов, приняла сегодня Госдума.
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Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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