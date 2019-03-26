Политика

Зеленский решил упростить получение украинского гражданстваКомсомольская правда вчера в 21:05

«Президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины», - сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.
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Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Газета.Ru04:39
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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