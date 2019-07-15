Политика

Зеленский решил сменить 12 послов УкраиныТАСС 12:55

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Об этом сказано в сообщении офиса президента.
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Зеленский решил сменить 12 послов Украины

РБК14:35

Зеленский принял решение о ротации посла Украины в США

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Известия13:33

Зеленский решил сменить 12 украинских послов

Lenta.ru13:22

Зеленский сменит 12 послов Украины, в том числе в США

РЕН ТВ13:10

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ТАСС12:55

Зеленский решил сменить 12 послов

RT на русском14:05
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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