Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставкеИзвестия 17:38

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства. Об этом рассказал глава администрации президента Андрей Богдан.

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

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