Политика

Зеленский решил игнорировать петицию о его отставкеМойка78 вчера в 22:43

Богдан отметил, что такую часть населения Украины постараются переубедить. Электронная петиция об отставке украинского президента была опубликована на сайте лидера. Ее авторы считают, что обещания Зеленского народу «не содержательны».
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Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки

Комсомольская правдавчера в 21:50

Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Газета.Ruвчера в 16:29

В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой

RT на русскомвчера в 16:45

Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке

Московский Комсомолецвчера в 16:35

Администрация Зеленского расценила как шутку петицию о его отставке

РИА Новостивчера в 16:32

Власти решили переубедить подписавших петицию об отставке Зеленского

РБКвчера в 18:09

Зеленский не будет реагировать на петицию о его отставке

ТАССвчера в 16:10
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Обновлено в 04:23
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:32
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Представлен самый дешевый смартфон Xiaomi Redmi 2019 года

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A, который станет самым доступным решением в семействе Redmi 7. А заодно – и вообще самым дешевым аппаратом Xiaomi и Redmi 2019 года.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40%

Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).
Обновлено в 05:45
Авто

Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross

Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет доступен в девяти цветах.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

У дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник

Певец Филипп Киркоров в сторис своего Instagram рассказал, что у его дочери Аллы-Виктории появилась первая школьная любовь.
Обновлено в 04:42
Политика

Зеленский отменил указ Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ, который до этого подписал экс-глава страны Петр Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:41
Политика

На выборах в Европарламент определился лидер

Согласно результатам экзитпола, опубликованного центром исследования общественного мнения Ipsos, наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах получила Левая Партия труда, представители которой займут пять из 26 депутатских кресел.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Подозреваемого в пытках полицейского-«медиагероя» отправили в СИЗО

Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Это любовь! В сети появились кадры с закрытой свадьбы Потапа и Насти Каменских

Творческий дуэт репера Потапа и певицы Насти Каменских 16 лет выступал на одной сцене, и если в начале их пути к славе им часто приписывали роман, то в последние годы уже мало кто верил в это.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Общество

Курск отмечает День славянской письменности и культуры

Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Общество

Семья Бута впервые получила американскую визу

Обновлено вчера в 18:20
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