Политика
Зеленский решил игнорировать петицию о его отставкеМойка78 вчера в 22:43
Богдан отметил, что такую часть населения Украины постараются переубедить. Электронная петиция об отставке украинского президента была опубликована на сайте лидера. Ее авторы считают, что обещания Зеленского народу «не содержательны».
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский не станет реагировать на петицию с требованием его отставки
Комсомольская правдавчера в 21:50
В администрации Зеленского считают петицию в поддержку его отставки шуткой
RT на русскомвчера в 16:45
Просто шутка: Зеленский решил проигнорировать петицию о своей отставке
Московский Комсомолецвчера в 16:35
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Обновлено в 04:23
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено вчера в 00:47
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:32
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Представлен самый дешевый смартфон Xiaomi Redmi 2019 года
Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7A, который станет самым доступным решением в семействе Redmi 7. А заодно – и вообще самым дешевым аппаратом Xiaomi и Redmi 2019 года.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Российские банки в январе-апреле увеличили прибыль почти на 40%
Основная часть прибыли сектора традиционно приходится на Сбербанк, который за январь-апрель 2019 года заработал 293,4 млрд рублей чистой прибыли (39% прибыли сектора).
Обновлено в 05:45
Авто
Стала известна цветовая гамма новой Lada Granta Cross
Новый автомобиль тольяттинского завода Lada Granta Cross будет доступен в девяти цветах.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество
Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге
В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
У дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник
Певец Филипп Киркоров в сторис своего Instagram рассказал, что у его дочери Аллы-Виктории появилась первая школьная любовь.
Обновлено в 04:42
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ, который до этого подписал экс-глава страны Петр Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 05:41
Политика
На выборах в Европарламент определился лидер
Согласно результатам экзитпола, опубликованного центром исследования общественного мнения Ipsos, наибольшее число голосов на выборах в Европейский парламент в Нидерландах получила Левая Партия труда, представители которой займут пять из 26 депутатских кресел.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Это любовь! В сети появились кадры с закрытой свадьбы Потапа и Насти Каменских
Творческий дуэт репера Потапа и певицы Насти Каменских 16 лет выступал на одной сцене, и если в начале их пути к славе им часто приписывали роман, то в последние годы уже мало кто верил в это.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Общество
Курск отмечает День славянской письменности и культуры
Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».
Обновлено в 02:23
Общество
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено вчера в 18:20