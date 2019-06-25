Экономика
Зеленский решил добить гривну: НБУ вводит банкноту в тысячу гривенНовостной фронт 07:00
На Украине появится новая банкнота. Национальный банк вводит в оборот банкноту номиналом в 1 тысячу гривен. Она должна поступить в оборот 25 октября этого года.
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Экономика
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Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
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Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
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Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
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Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
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Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
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Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
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В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
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Энергетика
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Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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Представлен самозаряжающийся электрокар на солнечных батареях
В голландском городе Катвейк состоялась презентация электромобиля Lightyear One, который оснащен солнечными батареями.
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