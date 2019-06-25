Экономика

Зеленский решил добить гривну: НБУ вводит банкноту в тысячу гривенНовостной фронт 07:00

На Украине появится новая банкнота. Национальный банк вводит в оборот банкноту номиналом в 1 тысячу гривен. Она должна поступить в оборот 25 октября этого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нацбанк Украины выпустит купюру в тысячу гривен

Телеканал 360°11:25

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

РБК11:20

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

ТАСС06:00

На Украине появится новая купюра

Газета.Ru08:59

На Украине появятся новые деньги

Lenta.ru08:23

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

RT на русском07:32

Украину высмеяли за размещение Вернадского на новой купюре

Взгляд.ру07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

Обновлено в 14:53
Общество

Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей

Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Политика

В Раде заявили о завершении «похода Украины в Европу»

Для Украины «поход в Европу закончился», считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа» Вадим Рабинович.
Обновлено в 15:25
Политика

Американские адвокаты Фирташа уверены, что суд признает его невиновным

Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадицию которого в США ранее одобрил суд в Австрии, полагают, что в итоге он будет признан невиновным.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:52
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия

В Костромской области загорелся корпус детского лагеря

Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Шойгу: внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах ЦВО

«Сегодня в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», - сообщил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Обновлено вчера в 03:58
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Здоровье

Медики назвали полезные для организма виды грибов

Обновлено в 05:55
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Евкуров попросил у жителей Ингушетии прощения за возможные ошибки

Обновлено в 15:38
Общество

Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов

Обновлено в 13:10
Политика

В Иллинойсе легализовали марихуану

Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах

Обновлено в 11:19
Происшествия

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Смена образа: Глафира Тарханова обновила цвет волос

Глафира Тарханова любит шокировать подписчиков своими образами. Так, в начале мая она удивила поклонников ультракороткой стрижкой.
Обновлено в 15:07
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика

Трамп задумался о выходе из договора о безопасности с Японией

Обновлено в 04:55
Авто

Представлен самозаряжающийся электрокар на солнечных батареях

В голландском городе Катвейк состоялась презентация электромобиля Lightyear One, который оснащен солнечными батареями.
Обновлено в 12:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вернадский Владимир Иванович
Российский учёный
Украинский, российский и советский учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук; один из основателей и первый президент Украинской академии наук. Создатель научных школ и науки биогеохимии. Один из представителей русского космизма. Лауреат Сталинской премии I степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное