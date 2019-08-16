Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников. Фотографии их опубликовала в своем "Фейсбуке" замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде

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