Политика

Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в РадеВести.Ru 09:03

Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников. Фотографии их опубликовала в своем "Фейсбуке" замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.
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