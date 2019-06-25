Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организациюТАСС 05:00

Президент Украины Владимир Зеленский выразил во вторник разочарование решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая минувшей ночью утвердила полномочия делегации РФ на летней сессии.

Зеленский разочарован решением ПАСЕ о возвращении России в организацию

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