Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрацииLenta.ru 08:05

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч. Она была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского 23 мая.
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Зеленского обязали ответить на требование отставки главы его администрации

Вести.Ru09:55

Петиция за отставку главы АП Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов

Известия08:09

На Украине петиция об отставке Богдана набрала необходимое число голосов

РИА Новости04:48

За отставку главы администрации Зеленского подали 25 тыс. голосов

РБК05:17

Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов

Газета.Ru05:14

Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

ТАСС05:35

Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса

News.ru04:53
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В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
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Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
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Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

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В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
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Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
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Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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