Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрацииLenta.ru 08:05
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч. Она была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского 23 мая.
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Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й перерыв)
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня
Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Культура
Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Автоспорт
Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно
Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Общество
Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет
Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Авто
Названа дата появления Geely FY11 в России
Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).
Обновлено в 03:51
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сыграет в театре
Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе
Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Авто
LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года
Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Экономика
Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть
Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
В Башкирии в муниципалитетах введут новую должность
Радий Хабиров объявил о введении должности заместителя главы администрации по предпринимательству с 1 июля в каждом муниципалитете.
Обновлено в 10:23
Политика
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Общество
Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке
Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
Обновлено в 10:20
Футбол
Жардим планирует остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Политика
В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»
В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае
Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Обновлено в 01:24
Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40