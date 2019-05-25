Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрацииLenta.ru 08:05

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч. Она была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского 23 мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

За отставку главы администрации Зеленского подали 25 тыс. голосов

РБК05:17

Эксперт прокомментировал петицию об отставке главы администрации Зеленского

RT на русском06:37

Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

ТАСС05:35

Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса

Коммерсантъ08:01

Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов

Газета.Ru05:14

На Украине петиция об отставке Богдана набрала необходимое число голосов

РИА Новости04:48

Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужное число подписей

Говорит Москва04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (2-й перерыв)

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Транспорт

Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня

Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Культура

Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.
Обновлено вчера в 14:44
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Автоспорт

Шарль Леклер: Времени на вторую попытку было предостаточно

Взвешивание тут ни при чём, времени на вторую попытку было предостаточно. Нужно было только сменить резину, а топлива в баке хватало.
Обновлено в 10:30
Общество

Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет

Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Дельфинарий сгорел в Севастополе

Обновлено в 04:01
Авто

Названа дата появления Geely FY11 в России

Помимо названного варианта в линейке присутствуют гибридные PHEV, силовые установки которых на базе того же двигателя выдают 180 л.с. Запас хода на электротяге у таких авто — 56-80 км. Самым мощным является 2-литровый наддувный двигатель Volvo B4204T мощностью в 238 л.с. (350 Нм).
Обновлено в 03:51
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сыграет в театре

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников своими талантами.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Несколько человек пострадали при взрыве в Лионе

Отмечается, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили как минимум шесть человек.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

Обновлено вчера в 11:44
Авто

LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года

Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Экономика

Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб. В декларации Бастрыкина и его супруги не указаны автомобили или другие транспортные средства.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

В Башкирии в муниципалитетах введут новую должность

Радий Хабиров объявил о введении должности заместителя главы администрации по предпринимательству с 1 июля в каждом муниципалитете.
Обновлено в 10:23
Политика

Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым

В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59
Общество

Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
Обновлено в 10:20
Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Обновлено в 01:24
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

Обновлено в 05:35
Общество

Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное