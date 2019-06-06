Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказомВести.Ru 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей. Ранее сообщалось, что несколько таких петиций появилось на сайте украинского президента уже через несколько дней после избрания Зеленского.

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

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