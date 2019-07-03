Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.

с чего всё началось

Смех участников конференции вызвало также приветствие президента Украины и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трюдо встретил Зеленского на сцене, лидеры пожали друг другу руки и обнялись, после чего глава Украины подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски.

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