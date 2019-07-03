Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в ТоронтоREGNUM 00:38

Смех участников конференции вызвало также приветствие президента Украины и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трюдо встретил Зеленского на сцене, лидеры пожали друг другу руки и обнялись, после чего глава Украины подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски.
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с чего всё началось

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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