Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в ТоронтоREGNUM 00:38
Смех участников конференции вызвало также приветствие президента Украины и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Трюдо встретил Зеленского на сцене, лидеры пожали друг другу руки и обнялись, после чего глава Украины подошел к микрофону и сказал «привет» по-английски.
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с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.РИА Новостивчера в 20:32
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