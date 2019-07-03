Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в КанадеРИА Новости вчера в 20:32
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Читать в источнике
Оценить238
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Политика
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Наука
На российском коллайдере впервые зафиксировали рождение семи пионов
Обновлено вчера в 06:43
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Кино
Walt Disney добилась беспрецедентного доминирования в прокате
Невероятный успех экранизаций комиксов Marvel, а также внушительные кассовые сборы фильмов, созданных другими дочерними структурами, позволили компании Walt Disney добиться беспрецедентного доминирования на американском рынке.
Обновлено в 03:12
Авто
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Певец Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Политика
Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников
Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Экономика
В ЦБ предложили ужесточать ответственность за мошенничество в сфере IT
«Мир должен защищать себя от киберпреступности», — добавил он.
Обновлено в 03:59
Политика
«Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью
Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.
Обновлено в 03:00
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Пьяный мужчина в Зеленограде упал с балкона и погиб
По предварительным данным, мужчина после распития спиртного сидел на перекладине балкона и по неосторожности перевалился за перила, удерживаясь за них руками.
Обновлено в 04:25
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00
Политика
Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду
Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 03:55
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Политика
Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира
Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам идеальную фигуру после родов
Саша Савельева, российская певица, в начале весны стала матерью, однако ей удалось довольно быстро вернуть своей фигуре былую стройность, чем она недавно похвасталась перед фанатами, представ перед ними в нижнем белье.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26