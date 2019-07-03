Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в КанадеРИА Новости вчера в 20:32
Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих.
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с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.РИА Новостивчера в 20:32
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14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке
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Волочкова ночью не сомкнула глаз из-за сильных болей в стопе
Анастасия Волочкова продолжает работать над московской версией постановки «Балерина и клоун», которая не так давно прошла в Анапе.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
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Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии
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Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
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Авто
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Обновлено вчера в 22:22
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
На спортивных соревнованиях в Якутии обрушилась «трибуна»
Отмечается, что на игру сборных команд Амгинского улуса и Нерюнгринского района в спортивном зале имени Н.Захарова-Сахаачча пришло «огромное число болельщиков», в связи с чем часть из них были вынуждены забраться на ограждения батареи вдоль стен.
Обновлено в 01:11
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России
В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Политика
Аваков требует от ЦИК снять Клюева с выборов
«Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», — написал министр.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Таможенники усомнились в работе главного магазина люкса
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек
По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 01:10
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Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
Обновлено 01 июля в 00:11
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Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Общество
Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты
Новая модель MacBook Pro прошла сертификацию в FCC
Последний раз компания Apple обновляла модельный ряд MacBook Pro совсем недавно – в мае.
Обновлено в 01:47
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом
Мощный ливень, который накрыл Петербург накануне, 2 июля, спровоцировал коллапс на дорогах Невского района.
Обновлено в 01:23
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В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52