Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в КанадеРИА Новости вчера в 20:32

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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