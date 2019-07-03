Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих. Зеленский начал выступление с пары слов на английском, а затем перешел на родную речь.

с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по Украине в канадском Торонто с небольшой шутки, рассмешив присутствующих.

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