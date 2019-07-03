Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в КанадеРИА Новости вчера в 20:32
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
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Авто
В США скончался бывший топ-менеджер Ford и Chrysler Ли Якокка
Обновлено в 01:39
Футбол
Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках Универсиады
Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Мексики на Универсиаде.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Экономика
ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии
Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Канада не хочет впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады сообщили, что в скором времени намерены запретить въезд на территорию своей страны жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Washington Examiner (США): почему все подводники будут скорбеть о русских моряках (Washington Examiner)
Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли в понедельник.
Обновлено в 03:23
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине.
Обновлено в 03:36
Футбол
Маркизио может вернуться в «Ювентус»
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма
Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Боеготовность комплексов С-400 и «Панцирь-М» проверили в Крыму
Расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развёртывание комплексов в боевое положение.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье
Веранды здоровья открылись в столичных парках
В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Кино
Каникулы в спандексе: Человек-паук прилетает в Европу
Обновлено в 03:40
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Школу-самолет построят в Крылатском
Фасады школы планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов.
Обновлено в 03:37
Общество
Мощный ливень стал причиной потопа под Володарским мостом в Петербурге
Мощный ливень устроил настоящий потоп на Октябрьской набережной под Володарским мостом.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Пекине основателю компании Baidu вылили на голову бутылку воды
В Пекине во время выступления основателя и главы интернет-компании Baidu Робина Ли на сцену выбежал неизвестный молодой человек и вылил предпринимателю на голову бутылку воды.
Обновлено в 03:53
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Энергетика
Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество
Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10