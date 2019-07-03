Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в КанадеРИА Новости вчера в 20:32

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
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Зеленский заговорил по-английски и рассмешил канадцев

Газета.Ru01:59

В Канаде две вступительные речи Зеленского вызвали смех

Известия00:21

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

РИА Новостивчера в 20:32

Зеленский заговорил по-английски и рассмешил политиков

Lenta.ruвчера в 22:22

Участники конференции по Украине в Канаде посмеялись над Зеленским

Народные новостивчера в 21:34

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

RT на русскомвчера в 20:51

Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале

РБКвчера в 23:55
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Авто

В США скончался бывший топ-менеджер Ford и Chrysler Ли Якокка

Обновлено в 01:39
Футбол

Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках Универсиады

Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Мексики на Универсиаде.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Канада не хочет впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады сообщили, что в скором времени намерены запретить въезд на территорию своей страны жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами, об этом на пресс-конференции заявила глава МИДа страны Христя Фриланд.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Washington Examiner (США): почему все подводники будут скорбеть о русских моряках (Washington Examiner)

Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли в понедельник.
Обновлено в 03:23
Политика

Среди погибших подводников были два Героя России

"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Экономика

В Екатеринбурге заложили средства на проектирование второй линии метро

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине

В ходе встречи Зеленский рассказал Мюллеру о подготовке «большой приватизации» на Украине.
Обновлено в 03:36
Футбол

Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Рэпер ASAP Rocky напал на прохожих на улице Стокгольма

Американский рэпер ASAP Rocky со своими друзьями напал на прохожих в Стокгольме, куда приехал для выступления на хип-хоп фестивале.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Боеготовность комплексов С-400 и «Панцирь-М» проверили в Крыму

Расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развёртывание комплексов в боевое положение.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Веранды здоровья открылись в столичных парках

В столичных парках в рамках программы "Здоровая Москва" открылись так называемые веранды здоровья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Кино

Каникулы в спандексе: Человек-паук прилетает в Европу

Обновлено в 03:40
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

Школу-самолет построят в Крылатском

Фасады школы планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов.
Обновлено в 03:37
Общество

Мощный ливень стал причиной потопа под Володарским мостом в Петербурге

Мощный ливень устроил настоящий потоп на Октябрьской набережной под Володарским мостом.
Обновлено в 00:11
Происшествия

В Пекине основателю компании Baidu вылили на голову бутылку воды

В Пекине во время выступления основателя и главы интернет-компании Baidu Робина Ли на сцену выбежал неизвестный молодой человек и вылил предпринимателю на голову бутылку воды.
Обновлено в 03:53
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Энергетика

Энергетиков заподозрили в завышении цен на электричество

Крупные потребители электроэнергии заподозрили генерирующие компании России в ценовом сговоре из-за значительного роста цен на электричество в 2019 году.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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