Политика
Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в ТоронтоRT на русском 20:51
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в канадском Торонто рассмешил участников мероприятия, посвящённого украинской повестке. Как отмечает РИА Новости, Зеленский начал свою речь на английском языке. Сказав пару коротких предложений, он перешёл на украинский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:28, Вашингтон
Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено в 13:47
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено в 22:34
Политика
В Нидерландах рассказали о «тайной» встрече с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20.
Обновлено в 23:22
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено в 21:41
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Общество
Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ
Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
Обновлено в 20:51
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Общество
Появились первые кадры полного солнечного затмения
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Технологии
Множество сайтов стали недоступны из-за сбоя в DNS-сервисе Cloudflare
Крупнейший DNS-сервис Cloudflare сообщил о масштабном сбое в работе. Пользователи многочисленных интернет-ресурсов потеряли доступ к сайтам.
Обновлено в 21:03
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Общество
Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду
Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский снова требует от Рады отставки Климкина и Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к депутатам Верховной рады с настоятельной просьбой «безотлагательно» рассмотреть представление об отставке министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 05:14
Политика
Власти США начнут печатать бланки для переписи без графы «гражданство»
Администрация США начнет печатать бланки опросов к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы «гражданство».
Обновлено в 19:16
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 22:52
Авто
В России появилась топовая версия пикапа Toyota Hilux
Японская компания Toyota привезла на российский рынок новую флагманскую версию пикапа Hilux с шильдиком Exclusive Black.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59