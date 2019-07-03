Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в канадском Торонто рассмешил участников мероприятия, посвящённого украинской повестке. Как отмечает РИА Новости, Зеленский начал свою речь на английском языке. Сказав пару коротких предложений, он перешёл на украинский.

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

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