Политика

Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в ТоронтоRT на русском 20:51

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в канадском Торонто рассмешил участников мероприятия, посвящённого украинской повестке. Как отмечает РИА Новости, Зеленский начал свою речь на английском языке. Сказав пару коротких предложений, он перешёл на украинский.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

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«На этом все»: Зеленский, выступая в Канаде, сказал пару слов на английском

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Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто

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Зеленский заговорил по-английски и рассмешил политиков

Lenta.ru22:22
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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