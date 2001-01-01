Политика

Зеленский рассказал про появление на Украине «секты» его имениLife.ru 08:37

Избранный украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в стране появились неизвестные, которые представляются членами его команды и требуют что-то от чиновников, депутатов, представителей бизнеса или от сотрудников судебной системы.
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Зеленский рассказал про появление на Украине «секты» его имени

Life.ru08:37
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В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" показали запись с текстом последнего аудиосообщения Юлии Началовой.
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
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Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
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«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Политика

Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено в 00:17
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
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Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

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Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено в 12:00
Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
Авто

Концепт Venucia The V подтолкнул электрификацию марки

Обновлено вчера в 11:52
Хоккей

Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
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Обновлено в 12:14
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Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.
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Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
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Происшествия

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Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
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Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

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Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
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Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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В соответствии с Конституцией Украины был назначен Верховной радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года. В первом туре лидером стал Владимир Зеленский, но, поскольку ни одному кандидату не удалось набрать более 50% голосов, потребовался второй тур.
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