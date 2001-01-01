Политика
Зеленский рассказал про появление на Украине «секты» его имениLife.ru 08:37
Избранный украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в стране появились неизвестные, которые представляются членами его команды и требуют что-то от чиновников, депутатов, представителей бизнеса или от сотрудников судебной системы.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Шоу-бизнес
«Не надо упоминать суставы»: опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" показали запись с текстом последнего аудиосообщения Юлии Началовой.
Обновлено в 09:42
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Футбол
«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Политика
Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено в 00:17
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пять человек пострадали в результате ДТП в Ленобласти
Автомобиль Fiat столкнулся с Volkswagen Jetta, пострадали водитель Fiat и ее пассажир (12-летняя девочка), в Volkswagen пострадали три человека.
Обновлено в 11:37
Авто
Концепт Venucia The V подтолкнул электрификацию марки
Обновлено вчера в 11:52
Хоккей
Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ
"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В «Красном треугольнике» потушили пожар
Обновлено в 12:14
Здоровье
Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа
Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.
Обновлено в 09:22
Политика
Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке
Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24