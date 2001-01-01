Зеленский рассказал про появление на Украине «секты» его имениLife.ru 08:37

Избранный украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в стране появились неизвестные, которые представляются членами его команды и требуют что-то от чиновников, депутатов, представителей бизнеса или от сотрудников судебной системы.

Зеленский рассказал про появление на Украине «секты» его имени

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