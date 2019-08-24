Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в ДонбассеИзвестия 09:51

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с прочтения SMS-сообщения об обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве в субботу, 24 августа.
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Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам

РИА Новости08:04

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РЕН ТВ05:19

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Газета.Ru03:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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