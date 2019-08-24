Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с прочтения SMS-сообщения об обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве в субботу, 24 августа.

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

Экономика Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Происшествия На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.

Политика День независимости Украины пройдет без парада Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.

Политика Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Президент США Дональд Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Савченко заявила об украинизации России Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.

Шоу-бизнес Муж Анны Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограммов Во время пресс-конференции на «Новой волне» в Сочи оперный певец намекнул, что похудел также, как и Игорь Крутой.

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Происшествия NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Финансы Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Экономика В России установили новый прожиточный минимум Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.

Политика В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Происшествия Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.

Политика Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.