Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в ДонбассеИзвестия 09:51
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с прочтения SMS-сообщения об обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве в субботу, 24 августа.
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Экономика
Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail
Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Происшествия
На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Политика
Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании
Президент США Дональд Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Муж Анны Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограммов
Во время пресс-конференции на «Новой волне» в Сочи оперный певец намекнул, что похудел также, как и Игорь Крутой.
Обновлено в 11:15
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Футбол
День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»
Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено в 04:48
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни
Недавно на странице легендарной российской певицы Аллы Пугачевой появилось новое фото.
Обновлено в 10:54
Энергетика
США направили 12 млн баррелей нефти в Китай
Обновлено в 12:44
Финансы
Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов
Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»
«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ
Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.
Обновлено в 14:33
Политика
Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице
Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05