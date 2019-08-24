Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в ДонбассеИзвестия 09:51

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с прочтения SMS-сообщения об обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве в субботу, 24 августа.
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Зеленский рассказал, какие СМС хотел бы получать по утрам

Телеканал 360°05:10

Зеленский рассказал, с чего начинается каждый его день

RT на русском06:28

Зеленский рассказал, какое СМС получает каждое утро

РЕН ТВ05:19

Зеленский рассказал об СМС, которые Генштаб присылает ему по утрам

РИА Новости08:04

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

РБК04:39

Зеленский рассказал, с какого СМС начинается каждое его утро

Life.ru03:59

Зеленский рассказал, с чего начинается его утро

Газета.Ru03:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Экономика

Интернет-ритейлер Amazon получил опцион на покупку доли в индийской Future Retail

Согласно документам Future Retail, поданным в регулирующие органы, Amazon.Com NV Investment Holdings LLC договорилась о приобретении 49% Future Coupons Ltd. В соответствии с этим договором Amazon получила опцион на покупку всей или части доли Future Coupons в Future Retail.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Политика

День независимости Украины пройдет без парада

Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Политика

Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании

Президент США Дональд Трамп рассказал об отличном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:35
Политика

Савченко заявила об украинизации России

Граждане Российской федерации в недалеком будущем смогут хорошо понимать украинский язык, считает депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Муж Анны Нетребко рассказал, как похудел на 26 килограммов

Во время пресс-конференции на «Новой волне» в Сочи оперный певец намекнул, что похудел также, как и Игорь Крутой.
Обновлено в 11:15
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Футбол

День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»

Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено в 04:48
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посоветовала «ловить кайф» от каждого мгновения жизни

Недавно на странице легендарной российской певицы Аллы Пугачевой появилось новое фото.
Обновлено в 10:54
Энергетика

США направили 12 млн баррелей нефти в Китай

Обновлено в 12:44
Финансы

Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Калужской области убили ветерана войны

Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Экономика

В России установили новый прожиточный минимум

Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком

Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Культура

Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Обновлено в 07:29
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Брагой»

«Брага» на своем поле победила «Спартак» (1:0) в первом матче рануда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Пропавший в степях под Астраханью иностранец оказался гражданином ФРГ

Жительница Астрахани подала в полицию заявление об исчезновении гражданина Германии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МВД РФ в субботу.
Обновлено в 14:33
Политика

Саммит G7 официально открылся во французском Биаррице

Саммит стран «Большой семёрки» официально открылся в Биаррице на юге Франции, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 15:11
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено в 12:34
Авто

ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next

В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено вчера в 13:05
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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