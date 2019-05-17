Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

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