Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газаИзвестия вчера в 20:40

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В Госдуме усомнились в словах Зеленского о решении вопроса с транзитом

RT на русскомвчера в 13:53

Зеленский рассказал о своих ожиданиях по транзиту газа из России

News.ruвчера в 23:20

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Известиявчера в 20:40

Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябре

Комсомольская правда01:56

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Газета.Ruвчера в 12:05

Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита

Телеканал 360°вчера в 11:38

Зеленский заявил, что Киев против переноса сроков переговоров по газу

ТАССвчера в 11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Футбол

Анатолий Мещеряков: «Тарасов пусть разберется у себя внутри»

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Почти 20% жителей Саратовской области живут за чертой бедности

16,2% населения Саратовской области живут за чертой бедности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено 07 июля в 07:05
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено вчера в 19:45
Политика

Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса

Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 00:39
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Протестная акция развернулась у здания телеканала NewsOne

У офиса украинского телеканала NewsOne, который хотел устроить телемост с «Россией 1», идёт протестная акция.
Обновлено вчера в 13:47
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Глава Гонконга признала победу протестующих

Обновлено в 01:42
Космос

Новый метод может решить проблему измерения расширения Вселенной

Два ведущих метода определения постоянной Хаббла используют характеристики космического микроволнового фона, остаточное излучение от Большого Взрыва в далекой Вселенной.
Обновлено в 01:39
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Транспорт

В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа

В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Правительство решило принудительно отбирать у россиян недвижимость

По данным «Ура. ру», ради комплексного развития предлагается принудительно изымать недвижимость у россиян.
Обновлено 07 июля в 23:45
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное