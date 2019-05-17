Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газаИзвестия вчера в 20:40

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
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Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Газета.Ruвчера в 12:05

Зеленский рассказал о своих ожиданиях по транзиту газа из России

News.ruвчера в 23:20

Зеленский захотел разобраться с транзитом российского газа в сентябре

РЕН ТВвчера в 21:07

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Комсомольская правда01:56

Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита

Телеканал 360°вчера в 11:38

Зеленский заявил, что Киев против переноса сроков переговоров по газу

ТАССвчера в 11:05
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В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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