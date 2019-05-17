Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газаИзвестия вчера в 20:40
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
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Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябре
Комсомольская правда01:56
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