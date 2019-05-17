Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народомИзвестия вчера в 16:05

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы приносить присягу во время инаугурации перед украинцами, а не депутатами Верховной рады.

Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народом

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