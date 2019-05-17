Политика

Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народомИзвестия вчера в 16:05

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы приносить присягу во время инаугурации перед украинцами, а не депутатами Верховной рады.
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Зеленский захотел провести инаугурацию перед народом

Газета.Ruвчера в 15:13

В Киеве в Мариинском парке напротив Верховной Рады организуют трансляцию инаугурации Владимира Зеленского

Эхо Москвывчера в 14:30

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

РИА Новостивчера в 13:40

Зеленский пригласил граждан в парк возле Рады, чтобы посмотреть инаугурацию

ТАССвчера в 13:58

Зеленский пригласил украинцев посмотреть трансляцию инаугурации в парке

РБКвчера в 13:50

Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк в Киеве, чтобы посмотреть инаугурацию

РЕН ТВвчера в 14:00

Зеленский захотел провести инаугурацию перед народом

Московский Комсомолецвчера в 13:37
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Политика

Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
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Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
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Армия и оружие

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Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Политика

Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Авто

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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
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Политика

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Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

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Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
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Обновлено вчера в 23:55
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Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

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Происшествия

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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
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Баскетбол

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«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

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Происшествия

Ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м сгорел в Волгограде

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Обновлено в 01:07
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
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Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
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Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
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Происшествия

Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
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