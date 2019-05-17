Политика
Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народомИзвестия вчера в 16:05
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпочел бы приносить присягу во время инаугурации перед украинцами, а не депутатами Верховной рады.
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Политика
Парламент Канады не признал депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида, передает "Укринформ" 17 мая В мае 1944 года по решению Государственного комитета обороны за подписью его председателя Иосифа Сталина было проведено насильственное выселение крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.
Обновлено вчера в 03:09
Здоровье
Названы причины роста заболеваемости раком кишечника
Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие
Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
ВВС США показали видео испытаний двух сверхмощных бомб
В Сети появилось видео с испытанием двух сверхмощных бомб GBU-57, которое провели американские ВВС.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом за 20,8 миллиона рублей через Instagram
Двухэтажное строение в 350 «квадратов» на участке в 14 соток звезда кино оценил в 20,8 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено 16 мая в 09:40
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено вчера в 05:39
Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП
В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибла экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске
Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено вчера в 20:28
Кино
Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в новом фильме
Роберт Паттинсон оказался одним из основных кандидатов на роль Бэтмена в очередном фильме о супергерое, который будет снимать Мэтт Ривз.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м сгорел в Волгограде
Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС минувшей ночью в Волгограде, пострадавших нет, на юге города горел ангар со стройматериалами площадью 1 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 01:07
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына
Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ
Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31