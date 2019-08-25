с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.

Футбол Виктор Гончаренко: «Все вопросы были сняты после гола Чалова» Уже после второго гола все вопросы были сняты, — сказал Гончаренко в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Политика Украина снизила поставки российского дизеля в два раза Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Авто В США на аукционе продают редкую Subaru SVX за 10 тысяч долларов Выставленная на торги Subaru SVX была выпущена в 1994 году, а сама модель производилась в период с 1991 по 1997 года, а в Китае данная модель была известна под названием Alcyone.

Политика В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.

Происшествия В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Общество В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города Памятник русскому поэту Александру Пушкину, созданный при помощи 3D-принтера, появился в Буденновском районе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.

Политика На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Происшествия В Калужской области убит 92-летний ветеран ВОВ В СК РФ по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 92-летнего ветерана ВОВ.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Шоу-бизнес Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.

Культура Лежащий в реанимации Мамонов попросил принести ему диски с проповедями Уточнившая, что Петр Николаевич начал разговаривать и первым делом попросил привезти ему диски с проповедями.

Армия и оружие Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".

Экономика Число киберпреступлений за два года выросло на треть Жительнице Петербурга Татьяне на днях позвонили и представились службой безопасности банка.

Происшествия Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.