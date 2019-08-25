с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.

Политика Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7 Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.

Технологии Созданы роботы на замену сиделкам для пожилых людей Разработчики из Ирландии создали роботов Стиви, Паро и Пилло, которые могут ухаживать за пожилыми людьми: напоминать о приёме лекарств, беседовать с ними и помогать по дому.

Политика Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате» Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.

Футбол Кононову понравилась игра «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов» В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Культура Олег Меньшиков попал в реанимацию Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.

Политика Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны.

Политика Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Происшествия Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.

Происшествия Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авто Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.

Здоровье Крымской геморрагической лихорадкой на Ставрополье заболели 38 человек У 38 человек после укусов членистоногих диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Политика Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки Иран попросил Запада исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.

Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Кино Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.

Кино Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие» На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.

Армия и оружие Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.