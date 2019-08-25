Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казакамиLenta.ru 05:40
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.
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с чего всё началось
В стенограмме выступления Зеленского, которая опубликована на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.RT на русском09:40
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