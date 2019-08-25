с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления опубликована на сайте его официального интернет-представительства.

Политика Украина снизила поставки российского дизеля в два раза Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Политика Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.

Происшествия Иностранная туристка получила травму на аттракционе в Сочи Проверку обстоятельств получения травмы иностранной туристкой во время катания на летних санках (родельбан) в городе Сочи проводят сотрудники аттракциона.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Политика Две китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".

Футбол «Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль «Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.

Происшествия В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

Происшествия Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Происшествия В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

Космос НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Футбол «Спартак» назвал состав на матч с «Крыльями Советов» Тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Олегом Кононовым определился со стартовым составом на матч 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Футбол «Краснодар» выступил в защиту Берга и Смолова Коммерческий директор, директор Академии «Краснодара» Арам Фундукян высказал клубную точку зрения касаемо свиста трибун в адрес нападающего «быков» Маркуса Берга, а также форварда железнодорожников Федора Смолова.

Политика США договорились о торговом соглашении с Японией После переговоров с японским премьером Синдзо Абэ на саммите G7 президент США Дональд Трамп объявил о подготовке двустороннего торгового соглашения.

Единоборства Харитонов победил Митриона на турнире Bellator Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов победил американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.

Происшествия В Королеве на территории завода ЦНИИмаш произошел пожар В подмосковном Королеве на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) произошло возгорание.

Киберспорт Команда OG стала чемпионом The International 2019 Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.

Музыка Композитор Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу и будет проводиться только в Сочи.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.