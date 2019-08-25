Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казакамиГазета.Ru 09:12

Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.
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 выступления Зеленского, которую опубликовали на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.
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