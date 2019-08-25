с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.

Происшествия В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Здоровье Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Космос В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Здоровье Московские поликлиники проведут лекции по профилактике заболеваний Столичные поликлиники пригласили москвичей на лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний.

Киберспорт Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2 Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Политика Французский перевозчик отказался от использования Севморпути Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.

Спорт Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на летнем ЧМ Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на летнем чемпионате мира в Раубичах.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Общество Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика В США признали российский пулемет лучшим в мире Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.

Политика Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).

Футбол Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом На своей странице в Instagram Быстров сравнил шведского игрока с деревом.