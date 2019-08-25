Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казакамиГазета.Ru 09:12
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Глава государства сделал такое заявление во время поздравительной речи, приуроченной к Дню независимости страны.
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с чего всё началось
В стенограмме выступления Зеленского, которую опубликовали на сайте президента Украины, приводится высказывание о том, что украинцы «успели немало» до 1991 года, когда страна обрела независимость.RT на русском09:40
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Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
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В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Здоровье
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На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
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Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
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Технологии
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Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
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Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о гибели одного и ранении троих боевиков в Донбассе
Добавим, что 23 августа командование ДНР сообщило, что за неделю ВСУ лишились 23 боевиков в Донбассе.
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Московские поликлиники проведут лекции по профилактике заболеваний
Столичные поликлиники пригласили москвичей на лекции, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний.
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Киберспорт
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Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
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Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
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Обновлено в 00:25
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
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Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на летнем ЧМ
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на летнем чемпионате мира в Раубичах.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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Общество
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства
К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
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В США признали российский пулемет лучшим в мире
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Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit
Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
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Футбол
Быстров сравнил форварда «Краснодара» с деревом
На своей странице в Instagram Быстров сравнил шведского игрока с деревом.
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Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Вернер и «РБ Лейпциг» продлили контракт
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Происшествия
Петербуржцы вышли на пикеты за честные выборы
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Политика
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
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