Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

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