Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»РИА Новости вчера в 13:02
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.
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Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Здание музыкальной школы сгорело в Барнауле
В ночь с 17 на 18 июля в Барнауле произошёл серьёзный пожар. По сообщению очевидцев сгорела музыкальная школа на Калинина, 5а.
Обновлено вчера в 21:50
Транспорт
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Польше местный работодатель устроил драку с украинскими мигрантами
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
Гендиректор Intel считает, что компания поспешила с освоением норм 10 нм
Гендиректор Intel заверил, что на следующем шаге компания вернутся к прежнему темпу: через два года начнется выпуск 7-нанометровой продукции, которая по плотности компоновки транзисторов будет в два раза превосходить 10-нанометровую.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено вчера в 09:43
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено вчера в 01:50
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение главным фактором развития рака
На сайте Роспотребнадзора говорится, что из-за курения случается развитии более 90% онкологических заболеваний, хронического бронхита, эмфизема и рака.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
Обновлено вчера в 23:08
Транспорт
СМИ сообщили сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам
Штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам в России составят 2,5-10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:30
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития
Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Политика
Захарова назвала придумками передачу Японии двух Курильских островов
Дипломат отметила, что российские власти уже не в первый раз сталкиваются с вбросами в японские СМИ, что нарушает конструктивную атмосферу переговоров двух стран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что на переговорах с Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух Курильских островов, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Футбол
«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛ
В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
Обновлено в 00:53
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Между Россией и Китаем начали строить канатную дорогу
В четверг на барже, закрепленной на середине реки Амур официально стартовало строительство трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, сообщает источник с места событий.
Обновлено в 00:46
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Реальные доходы россиян продолжают падать
Реальные располагаемые доходы россиян в январе-июне текущего года снизились на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 10:47
Здоровье
ВОЗ объявила вспышку Эболы в Конго чрезвычайной ситуацией
Обновлено вчера в 20:59