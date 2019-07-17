Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»РИА Новости 13:02

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.
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Зеленский рассказал, что «партнеры Украины» отговаривали его звонить Путину

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«Партнеры» Зеленского отговаривали его от звонка Путину

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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