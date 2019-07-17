Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»RT на русском 13:25

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Зеленский рассказал, что «партнеры Украины» отговаривали его звонить Путину

URA.Ru14:27

«Партнеры» Зеленского отговаривали его от звонка Путину

РЕН ТВ16:59

Зеленский позвонил Путину наперекор союзникам

Lenta.ru13:10

Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

РБК13:13

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Московский Комсомолец13:12

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

RT на русском13:25

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

РИА Новости13:02
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Юрий Дюпин: «Для меня „Анжи“ не был для заработка денег»

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, рассчитался ли его бывший клуб "Анжи" с задолженностями из-за проблем с финансированием.
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«Король Лев» из мультфильма прыгнул в фотореализм

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Начато производство компактного кроссовера Skoda Kamiq

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Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 17:45
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.
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Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Политика

Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17

«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Политика

Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии

Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Коррекция курса рубля «затягивается»

Сегодня, 17 июля, для рубля ожидается достаточно напряжённый день.
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Доктор Мясников назвал топ-6 причин, мешающих похудеть

Известный врач Александр Мясников назвал топ-6 причин, мешающих большинству людей похудеть.
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Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Космос

«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны

ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
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Футбол

Венгер: «Со мной Косельни всегда вел себя безупречно»

Многолетний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал конфликт клуба с защитником Лораном Косельни.
Обновлено в 14:31
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Суд признал виновным выходца из Судана, сбившего пешеходов в Лондоне

Лондонский суд признал 29-летнего уроженца Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство за наезд на пешеходов в центре города в августе 2018 года, сообщает Sky News.
Обновлено в 20:08
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Здоровье

Немецкое правительство ввело обязательную вакцинацию против кори

Правительство ФРГ приняло законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию против кори.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24

Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
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Тайка Вайтити отказался от «Акиры» ради «Тора»

Ранее Тайка Вайтити выступил режиссером третьей части франшизы под названием "Тор: Рагнарек"
Обновлено в 03:22
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России

Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
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Apple показала новые эмодзи из iOS 13

В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.
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СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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