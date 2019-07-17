Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

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