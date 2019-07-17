Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»RT на русском 13:25
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Игры
EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».
Обновлено в 12:39
Политика
В Германии делают ставки на отставку Меркель из-за приступов
Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун прокомментировал возможность отставки Ангелы Меркель из-за состояния здоровья.
Обновлено в 17:16
Технологии
Google официально закрыл проект поисковика с цензурой для Китая
Ранее сообщалось, что Dragonfly уже готов к запуску и его даже одобрили в Китае.
Обновлено в 11:54
Космос
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:02
Финансы
Мосбиржа планирует расширить время торговых сессий
В дальнейшем перечень инструментов может быть расширен в соответствии с потребностями участников рынка.
Обновлено в 09:41
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Авто
Dodge Challenger в стиле Dodge Charger из 60-х уйдет с молотка
Автомобиль построен на базе Dodge Challenger R/T и укомплектован обвесом в стиле винтажного спортивного автомобиля.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Трачу больше миллиона в месяц»
В 2018 году Анна Седокова купила квартиру в ипотеку. Певица давно мечтала о собственном жилье в Москве и наконец приобрела желаемое.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ
В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50