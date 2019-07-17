Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»RT на русском 13:25

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Зеленский рассказал, что «партнеры Украины» отговаривали его звонить Путину

URA.Ru14:27

Зеленский рассказал, как его отговаривали звонить Путину

РИА Новости13:02

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Коммерсантъ14:39

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

RT на русском13:25

Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

РБК13:13

Зеленский позвонил Путину наперекор союзникам

Lenta.ru13:10

«Партнеры» Зеленского отговаривали его от звонка Путину

РЕН ТВ16:59
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Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
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Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
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Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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